Исламабад, , 16:02 — REGNUM Генеральное консульство РФ в Карачи находится в постоянном контакте с властями тюрьмы в Пакистане, где было совершено убийство надзирательницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в дипмиссии.

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В настоящее время прорабатывает вопрос о получении консульского доступа к подозреваемым в преднамеренном убийстве гражданкам РФ.

«Генконсульство […] добивается скорейшего консульского доступа сотрудниками дипломатического ведомства к гражданкам РФ для выяснения обстоятельств происшествия на месте», — говорится в официальном сообщении на сайте дипмиссии.

По имеющейся информации, в тюрьме «Гадани» в пакистанской провинции Белуджистан в настоящее время под стражей находятся три российские гражданки вместе с их несовершеннолетними детьми.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября три гражданки РФ убили надзирательницу в Центральной тюрьме «Гаддани» в пакистанской провинции Белуджистан. Известно, что подозреваемые, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о преднамеренном убийстве, были задержаны правоохранительными органами Пакистана в 2018 году в городе Кветта в Белуджистане при попытке пересечения границы Пакистана с Ираком.

По имеющимся сведениям, женщины являются приверженцами идеологии террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).