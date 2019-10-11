Калининград, , 16:01 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сегодня, 11 октября, выразил соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова — первого человека, вышедшего в открытый космос.

«Жизнь космонавта тесно связана с Калининградом, куда он переехал еще в детстве, в 1947 году. Мы всегда будем помнить Алексея Архиповича как смелого первооткрывателя, который отдавал всего себя без остатка служению своей стране и космонавтике. Приношу соболезнования родным и близким героя, а также всем причастным к космосу. Это утрата для всех нас», — написал Алиханов на свой странице в социальной сети Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он скончался после продолжительной болезни в госпитале имени Бурденко.