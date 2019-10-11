Рим, , 16:00 — REGNUM Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном «пропуске» в ЕС большого количества нелегальных мигрантов являются «шантажом», заявил в пятницу, 11 октября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает Adnkronos.

ЕС не должен принимать такого шантажа, а Турция должна немедленно остановить свою военную операцию в Сирии, отметил Конте.

Президент Турции говорит о том, что его страна принимает большое количество беженцев из Сирии, но забывает указать, что этот прием в значительной мере финансируется Евросоюзом, добавил премьер Италии.