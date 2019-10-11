Москва, 11 октября 2019, 15:55 — REGNUM Фонд «Общественное мнение» в своем исследовании «Доминанты. Поле мнений», проведенном 5−6 октября, отметил рост доверия населения к президенту России Владимиру Путину. Оценка работы президента Путина выросла на 2%, а электоральный рейтинг на 1% — до 44%. Безусловное доверие осталось на прежнем уровне, количество тех, кто «скорее доверяет», выросло на 2%.
При этом широкого резонанса в обществе и обсуждения экспертами исследование не вызвало. Причину низкого интереса к исследованию ФОМ корреспонденту ИА REGNUM объяснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.