Москва, , 15:55 — REGNUM Фонд «Общественное мнение» в своем исследовании «Доминанты. Поле мнений», проведенном 5−6 октября, отметил рост доверия населения к президенту России Владимиру Путину. Оценка работы президента Путина выросла на 2%, а электоральный рейтинг на 1% — до 44%. Безусловное доверие осталось на прежнем уровне, количество тех, кто «скорее доверяет», выросло на 2%.

При этом широкого резонанса в обществе и обсуждения экспертами исследование не вызвало. Причину низкого интереса к исследованию ФОМ корреспонденту ИА REGNUM объяснил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Тому, что на исследования ФОМ не обращают внимания, есть три причины. Во-первых, негатив интересует СМИ больше, чем позитив, — рассказал Дмитрий Журавлев, — во-вторых, и это более политическая причина, которая говорит о значимости президента, никого не удивляет рост его рейтинга. Всех удивляет только его падение. Третья причина — большое количество «либеральствующих» людей, которым рост рейтинга президента не очень приятен. Им приятнее рассказывать про плохую Россию и хорошую Америку».