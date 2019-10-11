Рим, , 15:54 — REGNUM Партия «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони присоединится к масштабной протестной акции, которую проведут 19 октября в Риме две другие правоцентристские партии, заявил Берлускони в пятницу, 11 октября, передает Mediaset.

Организованная «Лигой» и «Братьями Италии» акция, как ожидается, станет самым массовым политическим митингом в Италии за последние годы.

Участники акции намерены выразить недовольство политикой либерал-популистского правительства, а также самим фактом формирования этого правительства без проведения выборов.

Читайте также: Как итальянские либералы одержали победу над всеобщими выборами