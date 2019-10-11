Киев, , 15:59 — REGNUM Прошедший пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского повысит его рейтинг, уверена директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, сообщило 11 октября информационное агентство «Укринформ».

"Думаю, что вчерашний марафон, чтобы там ни говорили критики, только повысит рейтинг, потому что «это — наш», вот это человек от народа… Сейчас ситуация уникальная для страны: никогда еще ни один президент даже после выборов не имел 70% доверия. Никогда еще люди не были настроены столь оптимистично», — рассказала она.

Бекешкина добавила, что по данным опросов, на Украине вдвое снизилось количество людей, испытывающих тревогу по поводу ситуации на Украине, зато вдвое выросло число оптимистов.

Напомним, общение Зеленского с журналистами длилось около 14 часов. Президент Украины ответил более чем на 500 вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ране экс-депутат Верховной рады Борислав Береза отметил, что уже к средине марафона Зеленский выглядел уставшим и путался в мыслях. Политик считает, что такое мероприятие больше никогда не повторится.

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