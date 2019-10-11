Киев, 11 октября 2019, 15:59 — REGNUM Прошедший пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского повысит его рейтинг, уверена директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, сообщило 11 октября информационное агентство «Укринформ».
Бекешкина добавила, что по данным опросов, на Украине вдвое снизилось количество людей, испытывающих тревогу по поводу ситуации на Украине, зато вдвое выросло число оптимистов.
Напомним, общение Зеленского с журналистами длилось около 14 часов. Президент Украины ответил более чем на 500 вопросов.
Как сообщало ИА REGNUM, ране экс-депутат Верховной рады Борислав Береза отметил, что уже к средине марафона Зеленский выглядел уставшим и путался в мыслях. Политик считает, что такое мероприятие больше никогда не повторится.
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