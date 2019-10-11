Сеул, , 15:58 — REGNUM Северокорейское судно «Wise Honest», попавшее в санкционный список СБ ООН, ранее использовалось Южной Кореей, сообщает радио «Голос Америки».

Согласно данным Международной морской организации (ИМО) и компании MarineTraffic, в период с 2004 по 2015 года судно «Wise Honest» имело название Eny, а в 2015 году принадлежало южнокорейскому кредитному агентству KDB Capital и компании Myungsan Shipping.

Известно, что судно «Wise Honest» было введено в эксплуатацию в июне 1989 года в Панаме, после чего данное судно ходило под флагом Филиппин, Греции, Мальты, Южной Кореи (с октября 2014 года), Камбоджи (с февраля 2015 года), Республики Сьерра-Леоне (с августа 2015 года), Танзании (с мая 2016 года) и Северной Кореи (с ноября 2016 года).

По предварительным данным, Южная Корея продала «Wise Honest» КНДР, до того, как судно достигло Камбоджи. Однако поставка была отложена, поскольку Совет Безопасности ООН запретил продажу судов Северной Корее.

По данным журналистов, помимо «Wise Honest», такие северокорейские судна как «White Horse», «Talent Ace», «Бо Чхон» принадлежали или ходили под флагом Южной Кореи.