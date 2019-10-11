Милан, Италия, , 15:49 — REGNUM Евросоюз должен немедленно лишить Турцию своего финансирования «во всех его формах», заявил в пятницу, 11 октября, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

В партии не хотят, чтобы страны ЕС, не принимая таких мер, становились тем самым «соучастниками преступлений Эрдогана», добавил он.

Как сообщалось ранее, посол Турции в Италии был вызван в итальянский МИД, где ему заявили о «недопустимости» односторонних военных действий Турции в Сирии.

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Посол в свою очередь заявил о «разочаровании» действиями властей Италии и отметил, что Турция своей операцией косвенным образом «защищает границы ЕС».