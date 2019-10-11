Варшава, , 15:49 — REGNUM Как сообщил глава Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, заместитель генерального прокурора Польши Анджей Позорский, следователи МВД выдвинули новые обвинения в адрес бывшего судьи времён ПНР Стефана Михника, и военный суд в сентябре принял решение о его временном аресте. В связи с этим 14 октября Окружной военный суд в Варшаве 14 октября рассмотрит вопрос о выдаче европейского ордера на арест Михника.

«В деле собраны обширные и исчерпывающие доказательства, которые позволили представить Стефану Михнику в общей сложности 93 обвинения в совершении в 1952 и 1953 годах в Варшаве так называемых судебных преступлений. Эти коммунистические преступления имеют все признаки преступлений против человечности. Они заключались в вынесении им противоправных приговоров о смертной казни, а также в вынесении постановления о немедленном аресте в отношении лиц, действующих в интересах независимого Польского государства», — приводит слова Позорского «Польское радио».

Европейский ордер на арест Михника уже выдавался в 2018 году, но в феврале 2019 года районный суд города Гетеборга отказал Польше в выдаче бывшего «сталинского» судьи, сославшись на срок давности и шведское гражданство. В этот раз польские следователи придумали новые доводы для шведского суда.

Бывший судья Польской Народной Республики Стефан Михник 1929 года рождения проживает в Швеции и имеет шведское гражданство. С 2008 года он избегает любых контактов с польскими правоохранительными органами и дипломатическими представительствами, даже не отвечает на корреспонденцию.