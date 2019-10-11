Брюссель, , 16:03 — REGNUM Главный переговорщик Европейского союза (ЕС) по Brexit Мишель Барнье получил поручение от высокопоставленных дипломатов из 27 стран ЕС о переводе переговоров с Лондоном об условиях выхода страны из ЕС в «активную фазу». Об этом 11 октября сообщил в свое Twitter руководитель бюро британской газеты The Guardian в Брюсселе Дэниел Боффи.

«Мишель Барнье получил «зеленый свет» от 27 стран ЕС на то, чтобы начать активную фазу переговоров», — написал в своем сообщении Боффи.

Также он отметил, что, ожидается, при наметившемся компромиссе переговоры войдут в активную фазу для выработки устраивающего обе стороны решения. Этот формат подразумевает, что переговорщики становятся более самостоятельны в своих решениях и не согласовывают свои позиции постоянно с Лондоном и Брюсселем.

Отметим, ранее государственный секретарь при министерстве по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален заявила, что Великобритания, вероятно, может покинуть ЕС, не заключив с Брюсселем сделки, которая должна упорядочить данный процесс.