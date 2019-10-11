Красногорск, , 15:44 — REGNUM Соболезнования в связи с кончиной Героя Советского Союза, космонавта Алексея Леонова выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такое сообщение опубликовано 11 октября на странице главы региона в Instagram.

«Алексей Архипович, вы были к звездам ближе всех», — написал Воробьев.

Он выразил благодарность знаменитому космонавту за «свет, мужество и мудрость».

Как сообщало ИА REGNUM, космонавт Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года в московском госпитале имени Бурденко в возрасте 85 лет. Он совершил первый в истории выход в открытый космос 18 марта 1965 года, а спустя десять лет, в июле 1975 года, руководил стыковкой в космосе советского и американского кораблей «Союз-19» и «Аполлон-21».