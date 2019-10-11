Анкара, , 15:52 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан в ходе телефонных переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом выразил поддержку турецкой агрессии в Сирии, об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Пакистан полностью осведомлен об угрозах и вызовах, с которыми сталкивается Турция, потерявшая 40 тыс. человек убитыми из-за терроризма», — отметил глава пакистанского правительства.

«Пакистан полностью поддерживает Турцию и выражает ей солидарность», — резюмировал Хан.

Как передавало ИА REGNUM, в среду 9 октября Турция начала военную операцию против курдских повстанцев, обвиняемых Анкарой в терроризме. Большая часть мирового сообщества осудила данный шаг, выразив опасение относительно последствий данной акции.

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