Москва, , 15:37 — REGNUM Антимонопольные меры могли бы стать лучшей альтернативой закону об ограничении иностранного владения отечественными агрегаторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 октября заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

«Я считаю, что сейчас назрела необходимость обсуждать этот вопрос. Но я считаю, что есть более эффективные меры, которые позволяют эту задачу решить — в частности, антимонопольные. Антимонопольные решения наиболее эффективно могут решать такие проблемы», — заявил Иванов.

По его мнению, проблема доминирования цифровых платформ — одна из ключевых институциональных проблем современного этапа экономического развития.

«Крайне важно, чтобы государства принимали решения сбалансированные, взвешенные по этому вопросу. Принимать их необходимо. И антимонопольное регулирование является наиболее эффективным на сегодняшний день способом балансировки», — считает он.

К сожалению, антимонопольная политика в России также требует глубокого пересмотра — в существующем виде она для этих целей неприменима, продолжил эксперт.

«Хорошо, что есть законодательная инициатива. Но она односторонняя — и над ней надо работать, её надо развивать, создать рабочую группу. Я уверен, что можно синтезировать работу по этой законодательной инициативе с целью подготовки и совершенствования пятого антимонопольно пакета», — заключил эксперт.

Ранее Роскомнадзор и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержали внесенный в Госдуму законопроект об ограничении иностранной доли в капитале значимых информационных ресурсов РФ, таких как Яндекс. Законопроектом предлагается установить предельную долю иностранного участия в капитале IT-компаний в размере 20%.