Ашхабад, , 15:31 — REGNUM Российская Федерация будет поддерживать любые усилия по достижению мира на Украине, заявил 11 октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ в Ашхабаде.

«Безусловно, нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижение мира, в том числе на юго-востоке Украины. И мы, без всяких сомнений, будем это делать», — заявил российский лидер.

Вместе с тем, добавил Путин, в значительной степени это будет зависеть от властей Украины, от их способности реализовывать собственные пожелания, обещания, данные народу.

Напомним, сегодня, 11 октября, президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Заседание проходит в столице Туркмении Ашхабаде. На повестке дня — подведение итогов взаимодействия стран СНГ в 2019 году в различных сферах. Также главы государств обсудят предстоящее совместное празднование в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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