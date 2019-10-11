Ашхабад, , 15:31 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов наградил председателя исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева орденом Bitaraplyk («Нейтралитет»), сообщает 11 октября агентство «Туркмения сегодня».

Туркменский лидер отметил высокий профессионализм, талант организатора и большой жизненный опыт Сергея Лебедева. Государственная награда Туркмении вручена председателю исполкома СНГ за активную международную деятельность и больший личный вклад в укрепление отношений между странами Содружества.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде прошло заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого была подписана декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ.

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