Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Общественные наблюдатели постараются предотвратить возможность повторного голосования на опросе о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринубрге. Об этом заявил глава свердловского отделения движения «Голос» Александр Грезев, сообщает ИА Znak.

По словам руководителя, наблюдатели сконцентрируется на том, чтобы не допустить повторного голосования людей на другом участке.

«Нас больше всего волнует прозрачность процедуры голосования», — сказал Грезев.

Представитель «Голоса» добавил, что у общественников есть и «чисто научный интерес» — хочется понять, насколько горожане будут доверять результатам голосования.

Напомним, ранее глава екатеринбургского избиркома Вадим Антошин заявил, что в ходе опроса о храме Святой Екатерины будет разрешена агитация. Общегородское голосование состоится уже в ближайшее воскресенье, 13 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму