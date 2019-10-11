Бишкек, , 15:28 — REGNUM «Для меня ответ простой, это боязнь коррупции», — заявил на Бишкекском инвестиционном форуме посол США Дональд Лу, объясняя причины, по которым в Киргизию поступает так мало инвестиций из США и Евросоюза, передает «Tazabek».

Американский дипломат отметил, что в индексе восприятия коррупции от Transparency International республика заняла 132-е место среди 180 стран мира. А в рейтинге эффективности госуправления аналитики Всемирного банка присвоили Киргизии лишь 12 из 100 баллов за борьбу с коррупцией.

По словам Дональда Лу, борьба с коррупцией, о которой неоднократно заявлял президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, приносит свои плоды — в стране арестовано большое количество подозреваемых в коррупции чиновников, в том числе высокопоставленных.

Как подчеркивает глава посольства США, крупные инвесторы ждут, когда в республике начнут работать справедливые и независимые суды, благодаря которым можно будет работать в Киргизии, не давая взяток.