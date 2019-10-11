Хартум, , 15:22 — REGNUM В качестве Верховного судьи Судана была впервые избрана женщина. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Суверенного совета Судана.

В Суверенном совете, в состав которого входят гражданские и военные чиновники, подтвердили, что главный судья Верховного суда Судана Нимат Абдулла возглавит систему правосудия страны.

Хотя только двое из 11 членов Суверенного совета — женщины, назначение Нимат Абдуллы рассматривается экспертами как важный шаг на пути к решению проблемы гендерного неравенства в руководящих органах Судана.

Активисты, однако, настаивают на увеличении числа назначений женщин, так как многие женщины сыграли ключевую роль в акциях протеста, которые привели к отставке бывшего президента страны Омара аль-Башира.