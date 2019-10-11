Сеул, , 15:24 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин не будет присутствовать на церемонии коронации японского императора Нарухито. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

По их словам, японское правительство не изменило своего решения в отношении экспортных ограничений, поэтому сейчас не самое лучше время для посещения Японии.

По предварительным данным, Японию посетит премьер-министр Ли Нак Ён.

Как отмечают японская государственно-общественная центральная телерадиокомпания NHK и другие СМИ, в случае посещения премьер-министром Токио может состояться встреча с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Отметим, что коронация нового императора состоится 22 октября.