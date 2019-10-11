Екатеринбург, , 15:09 — REGNUM В столице Среднего Урала не стали запрещать публикацию экзитполов прямо во время опроса о храме Святой Екатерины. Об этом сообщает ИА Znak.

По словам главы горизбиркома Вадима Антошина, в ходе голосования экзитполы будут собирать сразу две организации, в частности, «Центр общественных инициатив». Результаты данных опросов будут публиковаться в интернете каждые два часа в течение дня.

Сам избирком будет публиковать данные о явке на своём сайте и официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, ранее Вадим Антошин признал, что в Екатеринбурге разрешат агитацию прямо во время опроса о строительстве храма. Голосование состоится 13 октября 2019 года.

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