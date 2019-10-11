Копенгаген, , 15:10 — REGNUM Министерство финансов Дании будет заниматься проектом «зеленая реформа», который предполагает создание новой расчетной модели для управления политического и экономического развития Дании. С помощью этой модели можно будет оценить воздействие проводимой государством политики на климат и окружающую среду. Вместе с тем, модель призвана давать оценку социально-экономических последствий тех или иных климатических инициатив правительства.

Министр финансов Дании Николай Ваммен в связи с этим заявил: «Мы надеемся разработать такую модель, которая давала бы нам представление о том, к каким последствиям для климата приводят все наши действия, например, разработка государственного бюджета. В настоящий момент мы не готовы ответить на этот вопрос» — об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

Ожидается, что новая модель будет разработана в течение последующих двух лет. До завершения этого проекта властями будет использоваться «упрощенная зеленая модель», которая будет готова к концу декабря 2019 года.