Брянск, , 15:12 — REGNUM В Комаричском районе Брянской области чиновники приобретали жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по необоснованно завышенной цене. При этом квартиры покупали у единственного продавца. Участники закупок обманули государство на три миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД, сообщили 11 октября в пресс-службе областного Следственного комитета.

По версии следствия, должностные лица администрации Комаричского района умышленно завысили стоимость жилья, приобретаемого в рамках госпрограммы. Электронные аукционы проводились с участием одного заранее определённого продавца и без понижения стоимости квартир. После заключения муниципальных договоров продавец получал деньги по максимальной цене контракта. Незаконные сделки чиновников и участников закупок причинили ущерб бюджету России на сумму не менее трёх миллионов рублей.

В Следственном комитете по Брянской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и мошенничестве в крупном размере. Расследование продолжается.