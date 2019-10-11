Киев, , 15:09 — REGNUM Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может быть гражданином США. Соответствующее видео опубликовал 11 октября на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

На видео Милованов заявляет, что он не может выложить в интернет определённую информацию, поскольку является так называемым US person и ему, согласно американским законам, может грозить штраф в размере $500 тыс.

Мосийчук отметил, что таким образом Милованов подтвердил наличие американского гражданства.

«Иностранный гражданин влияет на экономику, торговлю и сельское хозяйство, лоббирует продажу украинской земли! Это преступление против независимости! Интересно, найдётся ли хоть один смелый народный депутат, который обратится в суд и вышвырнет это иностранное недоразумение из кресла ключевого министра?», — написал экс-депутат.

Напомним, концерн «Укроборонпром», объединяющий оборонные предприятия Украины, возглавляет гражданин Литвы Айварас Абромавичус.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась видеозапись тренинга, на котором Милованов учил студентов писать доносы и «уничтожать конкурентов», чтобы забраться на вершину социальной пирамиды.

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