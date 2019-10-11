Киев, 11 октября 2019, 15:09 — REGNUM Глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может быть гражданином США. Соответствующее видео опубликовал 11 октября на своей странице в социальной сети Facebook бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
На видео Милованов заявляет, что он не может выложить в интернет определённую информацию, поскольку является так называемым US person и ему, согласно американским законам, может грозить штраф в размере $500 тыс.
Мосийчук отметил, что таким образом Милованов подтвердил наличие американского гражданства.
Напомним, концерн «Укроборонпром», объединяющий оборонные предприятия Украины, возглавляет гражданин Литвы Айварас Абромавичус.
Читайте также: Глава «Укроборонпрома» нарушает одновременно законы Украины и Литвы — СМИ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилась видеозапись тренинга, на котором Милованов учил студентов писать доносы и «уничтожать конкурентов», чтобы забраться на вершину социальной пирамиды.
Читайте ранее в этом сюжете: Студентов на Украине учили «уничтожать конкурентов» — Портнов