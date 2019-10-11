Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уже сообщалось, один из новых депутатов от «Партии роста» Вячеслав Кулекин пожаловался в полицию, ФСБ и прокуратуру на то, что ему предлагают взятку за сдачу мандата, угрожают и преследуют.

«Совершенно очевидно, что это букет признаков преступления — попытка дачи взятки должностному лицу, плюс это шантаж, угроза, которые тоже подпадают под состав статей УК», — сказала Оксана Дмитриева.

Также она усмотрела признаки возможной клеветы или дискредитации, имея в виду ссылки на губернатора и вице-губернатора Петербурга, которые, по словам потенциального «взяточника», якобы поддерживают его противоправную деятельность.

Диалог Кулекин записал на диктофон, он уточнил, что встречался с неким Евгением Кузьминым, экс-кандидатом в мундепы. Глава петербургского отделения «Партии роста» Павел Швец заявляет, что часто видел Кузьмина в обществе единоросса Игоря Артьемева, представителя «старой команды» муниципалитета №72.

«Это настоящая организованная преступная группировка со всеми атрибутами, присущими ОПГ. Это намного превышает все интриги, которые могут быть, межпартийное соперничество и тому подобное», — полагает Дмитриева.

«Мы будем защищать юридически и всеми иными способами всех депутатов, избранных от Партии роста, будем требовать тщательного расследования и привлечения виновных к ответственности, потому что подвергать избранных муниципальных депутатов угрозам, постоянной угрозе подкупа должностного лица, преследование семьи, ночные смски, автодозвон — это весь инструментарий преступного сообщества», — добавила депутат Заксобрания Петербурга.

На диктофонной записи человек, представившийся Кузьминым, сообщает Кулекину, что его команда «додавит ситуацию с 72-м», более того, кто-то из депутатов-оппозиционеров якобы уже согласился на эти условия.

По словам Швеца, остальные депутаты от «Партии роста» уверяют, что ни с кем подозрительным не встречались и подобных переговоров не вели.

«Это же типичный прием следователя НКВД 1937-го года: ваш товарищ уже сознался, вы тоже пишите донос», — полагает Оксана Дмитриева.

Партия просит избранных мундепов избегать подобных контактов, так как многие из них — люди неискушенные.

«И в букете цветов тоже могут быть банкноты, как и в коробке с конфетами», — обрисовала Оксана Дмитриева.

Член Городской избирательной комиссии Алексей Березин полагает, что виной всему происходящему — страх «старой команды» утратить контроль над муниципальными деньгами, так как мунсовет во главе со Швецом уже готов объявить конкурс на должность главы администрации МО №72, которую пока контролирует прежний созыв.

«Они пытаются заставить людей сложить депутатские мандаты. Затем пять единороссов сами сложат мандаты, и в следующем году проведут новые выборы. Нас никакие новые выборы никогда не смущают, не понятно, на что они надеются. Это страх потерять контроль над муниципальным бюджетом через месяц после того, как состоится конкурс (на должность главы администрации), толкает людей на совершенно безобразные вещи», — уверен Березин.

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