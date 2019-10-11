Тбилиси, , 14:54 — REGNUM Несмотря на соглашение, достигнутое премьер-министром Грузии Георгием Гахарией в ходе визита в Баку, доступ грузинским священникам в находящиеся на территории Азербайджана монастыри комплекса Давид Гареджи пока частично ограничен. Информацию распространяет телекомпания «Рустави 2». Аналогичные сообщения передают с места журналисты других телекомпаний.

Заручившись обещанием премьера, представители духовенства 11 октября направились в сторону Азербайджана, дабы посетить и освятить ранее закрытые для них храмы. Но грузинские пограничники пропустили на территорию монастыря Удабно только одного священника — отца Павла. Что касается храма Чичхитури, приказа о допуске представителей ГПЦ в этом направлении они, как передает телекомпания, пока не получали.

Вместе с тем, в беседе с журналистами священники заявляют, что монастыри Давид Гареджи должны открыться не только для духовенства, но и для прихожан, паломников и туристов, иначе служить в них службу не имеет смысла. Переговоры по этому вопросу с азербайджанской стороной продолжаются, но конкретное соглашение еще не достигнуто.

Напомним, что по возвращении из Баку премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 10 октября заявил, что с 11 октября все монастыри комплекса Давид Гареджи откроются для грузинского духовенства, а в дальнейшем остальные вопросы будут решаться постепенно, шаг за шагом, с учетом интересов обеих стран.

Как известно монастырский комплекс Давид Гареджи раскинулся на территории двух стран — Грузии и Азербайджана, и часть границы, которая делит этот комплекс на две части, до сих пор остается несогласованной.