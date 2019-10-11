Анкара, , 14:54 — REGNUM Армянский патриархат Турции выразил поддержку турецкой агрессии против сирийских курдов, об этом 11 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Глава духовной институции Саак Машалян заявил, что целью военной операции «Источник мира» является борьба с терроризмом.

«Мы молимся о том, чтобы операция «Источник мира», целью которой является стремление положить конец терроризму и обеспечить безопасность на границе, как можно скорее привела к миру в регионе», — подчеркнул Машалян в комментарии изданию.

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября Турция вторглась в пределы Сирии с целью уничтожения влияния на севере страны курдских повстанцев, сражающихся с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Военная операция Турции в Сирии — «Россия этим точно воспользуется»