Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM В Казахстане вышел на свободу бывший министр экономики республики Куандык Бишимбаев, сообщает 11 октября издание Zakon. kz со ссылкой на родственника экс-министра Санжара Алтаева.

Отмечается, что официальной информации суда об освобождении Бишимбаева пока не поступало. Ранее, в марте 2018 года, экс-министр был осужден на десть лет тюрьмы за получение крупных взяток и хищение государственных средств.

Напомним, в мае 2018 года апелляционный суд оставил без изменения приговор Бишимбаеву. Экс-министра планировали также перевести в колонию средней безопасности в Чимкенте.

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