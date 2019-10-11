Сухум, , 14:43 — REGNUM Разведчики российской военной базы в Абхазии в рамках завершения лагерного сбора уничтожили диверсионный отряд условного противника. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Министерство обороны РФ

Разведчики поразили условные цели, выполняя стрельбу из винтовок «Винторез», пехотных пулеметов «Печенег», автоматов АК-74 и другого стрелкового оружия. В общей сложности было израсходовано около 50 тыс. боеприпасов, а также более 70 ручных гранат.

В ходе одномесячного сбора личный состав отработал навыки организации наблюдательных постов, тактику устроения засад и налетов, способы сооружения замаскированного ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности, а также задачи по поиску и взятию в плен офицеров условного противника.

Всего в лагерном сборе приняли участие до 500 разведчиков и военнослужащих подразделений обеспечения. Было задействовано около 60 единиц военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр» и бронированные разведывательные машины «Дозор».

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