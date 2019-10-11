Ашхабад, , 14:42 — REGNUM Обращение России к мировым лидерам о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) полностью поддержано Белоруссией. Об этом заявил 11 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде.

«Владимир Владимирович, тут мы вас абсолютно поддерживаем», — сказал Лукашенко, обращаясь с президенту РФ Владимиру Путину.

Он заверил, что Минск направит Москве ответное письмо. Появление ракет средней и меньшей дальности в Европе недопустимо, подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин рассказал в Ашхабаде об отсутствии от других стран отклика на его предложение ввести мораторий на РСМД в разных регионах мира. США намеренно не отвечают, а их союзники не способны на самостоятельный ответ, предположил он.

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