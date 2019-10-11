Берлин, , 14:39 — REGNUM Берлин надеется, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны. Об этом сегодня, 11 октября, заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, комментируя ранее высказанные президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом угрозы открыть границы для сирийских беженцев в ответ на критику со стороны ЕС проводимой Анкарой военной операции в Сирии.

Читайте также: Премьер-министр Италии: ЕС не должен поддаваться на шантаж Эрдогана

«Мы исходим из того, что Турция будет придерживаться соглашения с Евросоюзом», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Ранее в сюжете: Эрдоган пугает ЕС открытием границы для сирийских беженцев

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Её целью является ликвидация террористической угрозы у границ Турции и создание зоны безопасности, в которую добровольно вернутся миллионы сирийских беженцев.

Эти действия Анкары резко раскритиковали в Евросоюзе. В ответ на это, президент Терции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ЕС должен прийти в себя и перестать осуждать военную операцию, которую проводит Турция в Сирии, пригрозив открыть границы для беженцев.