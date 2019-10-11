Киев, , 14:39 — REGNUM Вчерашний пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского показал, что молодой глава государства искренне хочет мира с Россией. Об этом 11 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил военный дипломат Пётр Гаращук, комментируя заявления Зеленского.

«Судя по вчерашнему интервью Зеленский становится президентом, становится верховным главнокомандующим… Этот молодой, не совсем опытный человек, но он искренне хочет мира… Есть «формула Штайнмайера». Наше политическое руководство очень слабое, чтобы требовать (выполнения — ред.) подписанного Будапештского меморандума», — сказал Гаращук.

Эксперт призвал Зеленского провести личную беседу с лидером «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким, чтобы он понял важность разведения войск в Золотом.

«Президент Зеленский и господин Билецкий, ну, не может быть два верховных главнокомандующих в нашем государстве. Если мы действительно хотим усиления украинского государства, должен быть один главнокомандующий. Нужно пригласить к себе господина Билецкого и объяснить ему, чтобы он потом объяснил людям, что так делать нельзя… Те траншеи вообще нужно сравнять, хоронить их, чтобы их не было на нашей украинской территории. Но нужно доверять своим властным структурам. Я доверяю военному командованию», — сказал Гаращук.

Он напомнил, что мирное население Донбасса страдает от обстрелов по обе стороны конфликта.

«Нужно создавать любые условия, чтобы остановить кровопролитие. На линии столкновения на головы людей падают снаряды с одной и другой стороны. Им не нужна война. Украине не нужна война. Российскому обществу не нужна эта война, все хотят закончить», — добавил Гаращук.

Как сообщалось, в октябре в н.п. Золотое «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с Билецким завел якобы бывших ветеранов войны в Донбассе (до 50 человек). Они проводят акцию протеста «Последний блокпост» против разведения войск в регионе. По словам Билецкого, противник планирует воспользоваться отводом украинских войск, чтобы захватить новые позиции.