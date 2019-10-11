Ашхабад, , 14:38 — REGNUM «Давайте, уважаемые коллеги, не будем друг друга обманывать, хитрить, мудрить. Чем дальше мы затягиваем этот процесс нашего экономического единения, тем больше появляется возможностей, поводов и причин смотреть нам всем (государствам) в другую сторону, где-то искать счастья, как я говорил на заседании ЕАЭС. Только непонятно, зачем», — заявил 11 октября в Ашхабаде Александр Лукашенко, обращаясь к участникам заседания Совета глав государств СНГ.

Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве СНГ он назвал актуальной, отметив: «События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей».

Лукашенко заявил о поддержке активизации сотрудничества по ключевым направлениям, назвав первоочередными сферы транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестиций и торговли. По его оценкам, на постсоветском пространстве фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Как отметили в пресс-службе президента Белоруссии, он «предложил дополнить ее конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста». По его мнению, важнейшей задачей экономической повестки дня остается формирование полноценной зоны свободной торговли.