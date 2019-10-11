Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев накануне общегородского опроса о месте строительства в Екатеринбурге храма Святой Екатерины выступил с обращением к жителям города. Он отметил, что волнения вокруг этого вопроса не стихают почти десятилетие, и назвал общую задачу — закончить многолетние споры.

Глава региона отметил, что пока ни один из вариантов не устроил большую часть горожан. При этом он выразил надежду на то, что граждане понимают: строительство собора — это «важный шаг к сохранению нашей самоидентичности».

»Это важный шаг на пути восстановления исторической справедливости. Собор станет не просто знаковым объектом для верующих. Он станет нашей достопримечательностью, духовным и культурным символом Свердловской области», — отметил губернатор.

Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению. Это общая задача горожан.

«Сторонникам различных концепций сегодня нужно найти точку соприкосновения. И лучшая возможность для этого — участие в опросе», — добавил губернатор.

Он также отметил, что и власти Свердловской области, и власти Екатеринбурга понимают свою ответственность за то, чтобы достичь по этому вопросу общего согласия. Поэтому они принимаем все необходимые меры для того, чтобы этот опрос был проведён открыто и честно, и чтобы ни у кого из горожан не осталось никаких сомнений в достоверности его результатов.

Он также призвал горожан на опросные пункты, которые будут работать 13 октября с 8:00 до 20:00. «Давайте выберем место для строительства храма Святой Великомученицы Екатерины сообща!» — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, собор в городе пытаются построить с 2010 года. Но ни одна из трёх площадок не была принята частью горожан. В мае 2019 года власти решили вынести этот вопрос на обсуждение жителей города. Опрос пройдёт 13 октября.

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