Ашхабад, , 14:31 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал свой комментарий по поводу возможности встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита СНГ. Он заявил об этом журналистам 11 октября во время саммита глав государств СНГ в Ашхабаде.

«Путин участвует в саммитах (СНГ) регулярно», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, готова ли Москва к такой встрече.

Отметим, как сообщалось, ранее на встрече глав стран СНГ в Ашхабаде президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не было бы ничего плохого, если бы на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и мог бы провести тут встречу с президентом Путиным, о которой украинский лидер так много говорит.