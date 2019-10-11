Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Европейский суд по правам человека установил еще один факт нарушения прав человека бывшим правительством Грузии, частично удовлетворив иск бывшего руководителя Службы госбезопасности в правительстве Шеварднадзе Ираклия Батиашвили против правительства Михаила Саакашвили. Информацию о решении суда распространило министерство юстиции Грузии.

Иск касался обвинения в измене родине, по которому Батиашвили был осужден грузинским правосудием в 2007 году на 7 лет лишения свободы в связи с событиями, происходившими в Кодорском ущелье Грузии летом 2006 года.

Батиашвили обратился в Страсбургский суд еще 11 лет назад, но решение по его иску суд обнародовал лишь 10 октября. Согласно решению ЕСПЧ, в данном деле установлено нарушение права на справедливое рассмотрение (пункт 2-ой статьи 6-ой Европейской конвенции по правам человека), а посему грузинское государство обязано возместить истцу моральный ущерб в размере 3600 евро.

Напомним, что в конце июля 2006 года правительство Саакашвили под предлогом установления конституционного порядка в Кодорском ущелье провело там спецоперацию, фактически направленную против неподконтрольного Саакашвили бывшего уполномоченного президента Грузии в этом ущелье Эмзара Квициани, который в тот период руководил отрядом «Монадире» («Охотник»). Против Квициани было возбуждено уголовное дело по статье 223 УК Грузии (создание и командование незаконным вооруженным формированием) и по статье 236 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия).

В ходе расследования МВД получило право на прослушивание телефонных разговоров Квициани, в том числе с Ираклием Батиашвили, в тот период оппозиционным правительству Саакашвили политиком. Запись одного из таких разговоров в смонтированном и урезанном виде МВД предоставило телекомпании «Рустави 2», которая его распространила и тем самым положила начало уголовному преследованию Батиашвили по обвинению в измене родине.

ЕСПЧ установил, что из записи телефонного разговора были вырезаны моменты, подтверждавшие невиновность Батиашвили с умыслом представления его преступником.

«В смонтированной версии, которую распространил данный телеканал (Рустави 2) истец и Эмзар Квициани обсуждали, как группа абхазских сепаратистов предлагала Эмзару Квициани помощь. Та часть этой записи, где Эмзар Квициани говорил, что от помощи абхазов отказался, была вырезана и не была распространена телеканалом», — пояснили в министерстве юстиции Грузии.

По информации министерства, ЕСПЧ установил, что подобным представлением Ираклия Батиашвили преступником до доказательства его вины в суде была нарушена и презумпция его невиновности.

Напомним также, что ранее ЕСПЧ вынес решение по иску бизнесмена Кибара Халваши против правительства Саакашвили в связи с лишением его права собственности на телекомпанию «Рустави 2» и поддержал решение грузинского правосудия о возвращении этой телекомпании в собственность Халваши.