Ашхабад, , 14:29 — REGNUM «Пытаться сегодня наклонить, поставить на колени, как-то унизить государство… Не те времена. Посмотрите, что происходит в мире. Каждый с каждым начинает воевать. Нам надо объединиться теснее, чтобы выступать единым фронтом», — заявил 11 октября в Ашхабаде Александр Лукашенко, обращаясь к участникам заседания Совета глав государств СНГ.

Лукашенко призвал участников проходящего в Туркмении саммита совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. «Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов, — цитирует его пресс-служба президента Белоруссии. — Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо».

«Не надо создавать ситуацию, когда на помощь нужно звать людей из-за океана: помогите нам решить эти проблемы! Давайте их решать сами и не создавать новые!», — добавил бессменный белорусский лидер.

Ранее на эту тему: К решению конфликта на Украине нужно привлекать США — Лукашенко

Владимир Зеленский, по мнению Лукашенко — «вменяемый, нормальный человек» и вполне мог бы присутствовать на мероприятиях СНГ. Белорусский лидер напомнил, как уговаривал предшественника нынешнего президента Украины — Петра Порошенко «не делать этого, не выходить из СНГ», предупреждал о негативных последствиях этого шага для Украины.