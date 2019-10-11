Москва, , 14:29 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов посетил посольство Киргизии в России и повторно принес извинения за некорректное высказывание в эфире передачи «Прямой эфир». Об этом сообщили в пресс-службе посольства Киргизии в России.

Отмечается, что Андрей Малахов и представитель ВГТРК Петр Федоров встретились с послом Киргизии в России Аликбеком Джекшенкуловым. Собеседники обсудили сотрудничество по обмену опытом между ВГТРК и СМИ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября телеведущий Андрей Малахов в передаче «Прямой эфир», посвященной гибели сына российского миллиардера Александра Маргулова, обвинил гражданина Киргизии в заказном убийстве.

Ведущий также некорректно высказался о жителях небольших населенных пунктов республики. Слова Малахова вызвали критику в посольстве республики в Москве.

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