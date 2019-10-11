Киев, , 14:25 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября зафиксировал свое видение по десяткам различных тем, но по большинству вопросов ответы были явно не глубоки, некоторые даже ошибочны или поверхностны.

Об этом заявил украинский политолог и журналист Юрий Бутусов, комментируя итоги мероприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт заметил, что принципиальное значение имеет конкретная позиция президента по трем блокам вопросов, и эти слова действительно могут иметь долгосрочные последствия. Это ситуация в Донбассе, суд по Приватбанку, а также заявления по целому ряду громких преступлений, случившихся на Украине в период президентства Петра Порошенко.

«После этой декларации будет очень интересно услышать его на следующей пресс-конференции, когда Зеленского спросят, что он изменил за прошедший срок, что он понял. Второй раз сыграть на эффекте новизны уже не удастся — люди будут ждать куда большей компетентности и конкретных результатов», — отмечает Бутусов.

Также эксперт подчеркивает, что Зеленский владеет эрудицией в одной теме, которую он для себя определил как приоритетную — Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Целостная повестка действий и доктрина действий в других направлениях отсутствует. Зеленский учится управлять страной, и учится фрагментарно, его угол зрения достаточно узкий. Во всем остальном — по вопросам правосудия, по экономике высказывания поверхностны, это обрывки чьих-то интерпретаций», — резюмировал Бутусов.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский по итогам пресс-конференции подчеркнул, что ответил на все заданные ему вопросы, которыз было более 500.

«На некоторые, вероятно, не так, как кому-то хотелось бы. Но откровенно и искренне», — подчеркнул президент.