Исламабад, , 14:59 — REGNUM 11 октября министр по делам религии Пакистана Нурульхак Кадри опроверг сообщения СМИ о том, что премьер-министр Имран Хан якобы поручил ему вступить в переговоры с лидером исламистской оппозиционной партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлуром Рехманом.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Нурульхак Кадри отметил, что заявления о якобы ведущихся переговорах с оппозицией «абсолютно ложны». Он также добавил, что в правительстве не было сформировано никаких комитетов по вопросу взаимодействия с оппозиционерами.

Напомним, что ранее пакистанские СМИ сообщили, что Нурульхак Кадри получил распоряжение Имрана Хана вступить в переговоры с оппозицией, которая готовит массовый «Марш свободы» на Исламабад. Лидер Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман намерен возглавить марш на Исламабад 27−31 октября «для свержения правительства». Исламистов уже поддержала одна из ведущих оппозиционных сил — «Пакистанская народная партия».