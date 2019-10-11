Вильнюс, , 14:25 — REGNUM Член литовского парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, консерватор Лауринас Касчюнас сегодня, 11 октября, призвал упразднить обязанность депутата от фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Збигнева Единского замещать отсутствующих во время заседаний членов комитета. В своём обращении к председателю парламента Касчюнас указывает, что у Единского отсутствует право работы с секретной информацией, поскольку он даже не запрашивал такого разрешения, а во-вторых, по мнению консерватора, вовсе сомнительно, что Едински «лоялен литовскому государству», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Заявление Касчюнаса опубликовала пресс-служба литовского парламента.

«Публичный ответ Единского, что он не собирается обращаться в Департамент госбезопасности с просьбой дать разрешение на работу с секретной информацией показывает, что он скорее всего боится, что такое разрешение не будет выдано из-за его деятельности несовместимой с клятвой члена Сейма», — уверен консерватор.

Едински известен в Литве за резкое несогласие с общепринятыми трактовками самых разных явлений в стране. В августе 2017 года он вызвал настоящий переполох в политической элите, когда зарегистрировал в литовском парламенте поправку, согласно которой списки всех лиц, сотрудничавших в советское время с КГБ, должны быть рассекречены. Однако такое предложение возмутило большинство литовских политиков и законопроект не поддержали. А летом 2014 года Едински заявил, что «НАТО должно начать бомбардировки Киева, чтобы принудить Украину к миру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в парламенте Литвы началось внутреннее расследования деятельности депутата от правящей фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, представительницы Русского альянса Ирины Розовой, которую оппозиционные консерваторы и либералы подозревают в «нелояльности» к государству.

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