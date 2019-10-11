Ашхабад, , 14:20 — REGNUM Россия не приветствует попытки нагнетания у границ страны со стороны Североатлантического альянса. Об этом сегодня, 11 октября, на заседании глав стран СНГ, которое проходит в Ашхабаде, заявил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Лукашенко про учения НАТО: «Это ненормально»

Глава государства напомнил, что Россия недавно также провела масштабные учения, однако сделала это в глубине страны, а не у границ НАТО.

«Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, — подчеркнул Путин, добавив, что Россия будет реагировать спокойно.

Также российский лидер предложил посоветоваться на этот счёт со странами СНГ.

«Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить», — добавил Путин.

Также по теме: Путин честно предупредил — об учениях НАТО у границ РФ

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2020 года США на территории десяти стран, в том числе в Прибалтике и Грузии, намерены провести манёвры Defender Europe 2020 («Защитник Европы»). В Пентагоне заявили, что эти учения станут крупнейшими за последние 25 лет. В общей сложности в них будет задействовано около 40 тыс. военных, включая восемь тысяч военнослужащих европейских стран НАТО.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выразил обеспокоенность по поводу предстоящих масштабных учений Североатлантического альянса у границ Белоруссии, предложив российскому лидеру Владимиру Путину совместно подумать о том, как обезопасить РФ и Белоруссию на время проведения учений НАТО.