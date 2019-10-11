Исламабад, , 14:55 — REGNUM Избирательная комиссия Пакистана отказала правящей партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») в рассмотрении дела о зарубежном финансировании партии в закрытом режиме.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, рассмотрение дела о зарубежном финансировании было возобновлено, а представители правящей партии должны явиться для разбирательств в Избирком 14 октября.

Петицию о предполагаемом зарубежном финансировании «Пакистан Техрик-е-Инсаф» подал еще в 2014 году один из основателей партии Акбар Бабар. Бабар, который разошелся во взглядах с лидером партии и нынешним премьером Имраном Ханом, сообщил тогда, что политики из «Техрик-е-Инсаф» получили 3 миллиона долларов из нелегальных источников на Ближнем Востоке через оффшорные компании. С тех пор дело рассматривается в Избирательной комиссии Пакистана.