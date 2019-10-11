Никосия, , 14:25 — REGNUM Брюссель до сих пор не получил от Лондона реалистичного предложения по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск 11 октября на конференции с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом.

Рабочего предложения от Лондона, к сожалению, до сих пор нет, отметил он. Вместе с тем Туск сообщил о «положительных сигналах», которые подал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Переговоры Ирландии и Великобритании дают надежду на возможность соглашения на конца октября.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры глав правительств Великобритании и Ирландии состоялись 10 октября. Стороны заключили, что еще могут договориться до 31 октября по вопросам, касающимся торговли после Brexit.

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