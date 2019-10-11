Москва, , 14:19 — REGNUM Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) раскритиковал предложение Минтруда об отказе в выплате пособия по уходу за ребенком работающим родителям, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

«Если подобная инициатива действительно обсуждается в министерстве, то мое отношение к этому отрицательное», — заявил Нилов.

Он напомнил, что в России действует страховая социальная система, и страховым случаем считается временная нетрудоспособность, включая отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. В этих случаях из Фонда социального страхования выплачиваются соответствующие средства в зависимости от заработка застрахованного лица.

«Если говорить об отпуске по уходу за ребенком, надо иметь в виду размер максимального пособия, который сегодня составляет немногим более 25 тысяч рублей в месяц — при условии высокой зарплаты матери или отца ребенка за последние два года. Минимальный размер пособия — 6 тысяч рублей, если гражданин не работал», — указал он.

По мнению Нилова, очевидно, что в современных экономических условиях 25 тыс. рублей недостаточно даже для обеспечения минимальных потребностей при уходе за ребенком.

«Это и питание, и средства гигиены, и медицинские услуги. Поэтому один из родителей, получая такие пособия, вынужден идти работать. Но поскольку наступил страховой случай, предусмотренный законодательством, а работодатель ранее в полном объеме выплачивал необходимые страховые взносы, трогать выплату этих пособий гражданину, имеющему на них полное право, категорически недопустимо», — пояснил парламентарий.

К тому же, напомнил глава комитета, застрахованное лицо вправе работать неполный рабочий день даже в период отпуска по уходу за ребенком, при этом соответствующие взносы продолжают поступать и в бюджет, и во внебюджетные фонды, включая ФСС.

«Поэтому о каком-либо ущемлении, урезании или переадресации средств другим гражданам, которые помогают ухаживать за ребенком или даже проводят с ним больше времени, нельзя», — заявил Нилов.

«Сама постановка такого вопроса нарушает принципы социального страхования. Родители сами разберутся, если у них будет возможность пригласить сиделку или кого-то из родственников на несколько часов. Если пособие честно заработано, однако люди вынуждены продолжать трудиться ввиду его недостаточной суммы, а бюджетная система еще и получает необходимые отчисления, вопрос передачи иным лицам тех средств, которые положены из фонда социального страхования, недопустим», — резюмировал Нилов.

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.

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