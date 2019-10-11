Исламабад, , 14:36 — REGNUM Постоянный представитель Пакистана в ООН Малиха Лоди заявила, что вооруженные силы Индии нарушают права детей в Кашмире.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Малиха Лоди сделала это заявление на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном правам детей. По словам пакистанского дипломата, индийские военные «поднимают детей Кашмира с постели посреди ночи», лишают их возможности получать образование и развиваться. Малиха Лоди призвала мировое сообщество обратить пристальное внимание на действия Индии в Кашмире, так как в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека также говорится о нарушении прав детей в этом регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.