Брюссель, , 14:18 — REGNUM Угрожать Евросоюзу потоком беженцев абсолютно недопустимо, заявил 11 октября журналистам представитель ЕС. Так дипломат ответил на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, касающееся отношения ЕС к турецкой операции в Сирии.

Использовать беженцев для угроз в адрес Евросоюза абсолютно неприемлемо, подчеркнул представитель ЕС в преддверии встречи глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

Он добавил, что европейские страны во многом помогли Турции с беженцами, в частности, предоставили 90% средств от заявленных €6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз осудил вторжение турецких войск в Сирию в рамках операции «Источник мира», после чего Эрдоган пригрозил открыть для беженцев дверь в Европу.

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