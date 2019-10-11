Исламабад, , 15:01 — REGNUM 11 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан провел заседание своей «экономической команды» и обсудил меры по поддержке малого и среднего бизнеса.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, премьер-министр назвал поддержку малого и среднего бизнеса приоритетом экономической политики на современном этапе. По словам Имрана Хана, таким предприятиям остро не хватает свободных средств для инвестиций, а также квалифицированной рабочей силы. Дополнительным препятствием являются и сохраняющиеся правовые ограничения.

Имран Хан предложил привлечь малый и средний бизнес к выполнению амбициозного проекта «Новый Пакистан», предполагающего строительство льготного жилья (5 миллионов домов) для наименее обеспеченных слоев населения. Также премьер-министр пообещал предоставить «большие налоговые льготы» для компаний, работающих в строительной отрасли.