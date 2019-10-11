Киев, , 14:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «подсаживает» мозг на самые опасные наркотики — личный мониторинг интернета и чтение прослушки. Об этом 11 октября на своей странице в Фейсбуке написал главред украинского издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов, комментируя итоги пресс-марафона.

«Судя по выступлению, Зеленскому угрожает «президентская болезнь всеведения». На встрече с блогерами накануне он намекнул, что лично просматривает прослушку СБУ по политическим оппонентам, а на пресс-конференции добавил, что лично по два часа по ночам просматривает все ведущие сайты, и обращает внимание даже на то, какие его фотографии ставят к новостям. Я не раз писал это при прошлом президенте, что два самых опасных наркотика для президентского мозга — лично мониторить интернет и лично читать прослушку», — отметил Бутусов.

Эксперт напомнил, что президент обязан читать аналитику, а не первичную информацию.

«Президент должен читать аналитику, потому что загружать разум первичной информацией в таком объеме не может ни один человек. А тем более руководитель страны, а тем более ценой потери сна. Вместо принятия решений по реальным поступкам, президент погружается в фейковый мир просмотра лайков, комментариев, чужих подслушанных разговоров, которые искажают реальность. Президенту кажется, что раз он на вершине информационной цепочки, то его понимание обстановки — самое лучшее. На самом деле, объективное понимание обстановки на президентском уровне дает только аналитика. Иначе президент начинает оперировать не фактами, а эмоциями, что в полной мере демонстрировали предшественники», — добавил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на пресс-марафоне президент Зеленский признался, что просматривает новостные ленты сайтов и читает иностранную прессу. При этом глава государства ничего не упомянул о чтении аналитики украинских научных центров.