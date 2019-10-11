Исламабад, , 14:49 — REGNUM 11 октября оппозиционная партия «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» потребовала провести аудит Службы возвращения активов (занимается возвращением средств, нелегально выведенных за границу) и отправить в отставку ее начальника Шахзада Акбара.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель «Лиги» Марьям Аурнгзеб отметила, что некомпетентная служба и ее начальник не могут вернуть в бюджет «ни гроша» из-за границы и только тратят деньги налогоплательщиков на дорогостоящие зарубежные поездки. Служба возвращения активов была создана по распоряжению премьер-министра Пакистана Имрана Хана в 2018 году для более эффективной борьбы с коррупцией и возвращения средств, незаконно выведенных за границу.

Главной «мишенью» новой службы стал лидер «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Шехбаз Шариф, которому вменяется вывод миллиардов рупий за границу через «безымянные счета» и подставные компании. В борьбу Службы возвращения активов и оппозиционного лидера включилась британская газета The Mail, опубликовавшая расследование о коррупции клана Шарифов.