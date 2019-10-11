Брюссель, , 14:18 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини выступила с поздравлениями в адрес премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, ранее ставшего лауреатом Нобелевской премии мира. Соответствующая запись 11 октября размещена Верховным представителем ЕС в его официальном Twitter.

«Поздравляю моего дорогого друга Абия Ахмеда с Нобелевской премией мира! Это награда за мужество и надежду», — написала Могерини.

Также она отметила, что эта премия дана великому человеку и великому континенту, и подчеркнула, что, по её мнению, Абия Ахмед является примером для всех, кто строит мир с помощью диалога, а не с помощью оружия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее с аналогичными поздравлениями в адрес получившего Нобелевскую премию мира премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда выступил глава НАТО Йенс Столтенберг.